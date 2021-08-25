شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف مكاسبها بعد ارتفاعات قياسية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة ، فى ظل معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، بعد ارتفاعات قياسية جديدة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.15% حتى الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت بالأمس ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 1.5% ، ليواصل القطاع أداءه الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي ، بعد أخبار إيجابية عن لقاحات كورونا فى الولايات المتحدة.

حصل لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا على الموافقة الكاملة للاستخدام من قبل وكالة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية "FDA" بعد منحه فى السابق ترخيص الاستخدام الطارئ فى كانون الأول/ديسمبر 2020.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.15% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,492.81 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس قرابة 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.2%.