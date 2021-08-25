لماذا رفعت «أوبر» أسعار خدماتها في القاهرة والإسكندرية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أخطرت شركة "أوبر مصر" للنقل الذكي عملاءها بزيادة أسعار بعض خدمات نقل الأفراد في محافظتيّ القاهرة والإسكندرية بسبب زيادة أسعار البنزين.

وبحسب ما نقل موقع "مصراوي"، فقد أعلن أحمد خليل، مدير عام شركة أوبر مصر، أن الشركة كان عليها تعديل أسعار الرحلات المقترحة بالقاهرة بهدف رئيسي وهو دعم أرباح السائقين والحافظ على سبل عيشهم.

وقال خليل في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه "في ضوء الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في 23 يوليو، وبعد دراسة مستفيضة؛ لتأثيرها، كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة في القاهرة بهدف رئيسي، وهو دعم أرباح السائقين والحفاظ على سبل عيشهم".

وأضاف مدير عام شركة أوبر مصر: "نحن لا نزال ملتزمين بتسهيل حلول تنقل يُعتمد عليها، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على كل من الركاب والسائقين في جميع أنحاء مصر".

وكانت شركة أوبر قد رفعت أسعار خدمات "uber x" في القاهرة؛ ليصبح سعر بداية الرحلة 8 جنيهات بدلًا من 7.50 جنيه، و3.05 جنيه لكل كيلو متر بدلًا من 2.85 جنيه، و45 قرشًا لكل دقيقة انتظار بدلًا من 42 قرشًا، فيما رفعت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

ورفعت الشركة سعر خدمات "comfort"؛ ليصبح سعر بداية الرحلة 11.80 جنيه بدلًا من 11 جنيهًا، بينما حددت سعر الكيلومتر بـ4.30 جنيه بدلًا من 4 جنيهات، وارتفع وقت الانتظار إلى 67 قرشًا؛ للدقيقة بدلًا من 63 قرشًا، وحددت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

كما زادت أسعار خدمة "uber x" في الإسكندرية؛ ليصبح سعر بداية الرحلة 8 جنيهات بدلا من 7.25 جنيه و2.90 جنيه لكل كيلو متر بدلا من 2.60 جنيه، بينما حددت الشركة السعر الأدنى لقيمة الرحلة بـ11 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات.