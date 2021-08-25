5 جنيهات.. الذهب يتراجع من جديد في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر مجدداً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث هبط الجرام الواحد 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وخلال تعاملات أمس الثلاثاء، قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي 8 جنيهات دفعة واحدة للجرام.

وصرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي"، بأن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 788 جنيهًا مقابل 793 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 901 جنيه، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6304 جنيهات.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.46%، ووصل سعر الأوقية إلى 1794.5 دولار في الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.