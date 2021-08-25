البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 11072 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 2471 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 13353 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 4331 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 3003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 3989 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3680 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مصر للفنادق، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، العربية للمحابس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، التعمير والاستشارات الهندسية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، ريكاب للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، أسمنت سيناء، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، اسيك للتعدين-اسكوم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المتحدة للإسكان والتعمير، بلتون المالية القابضة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 750 ألف سهم، 43 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، 2 مليون سهم، 260 ألف سهم، 6852 سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي 500 سهم، واشترى مساهم رئيسي بنفس الشركة 41 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 90 ألف سهم.

وأعلنت شركة رواد للسياحة، بيع المساهم محمد فرج المحيربي عدد 918.4 ألف سهم بسعر 59.717 جنيه بقيمة إجمالية 54.8 مليون جنيه ليتخارج من إجمالي حصته بالشركة، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، بيع المساهم أيمن أحمد حسن عدد 5 ملايين سهم بسعر 8.942 جنيه بقيمة إجمالية 39.71 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.35% إلى 4.1%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة المصرية للدواجن-أجبكو، بيع المساهم نعد للاستثمارات والتنمية عدد 750 ألف سهم بسعر 6.85 جنيه بقيمة إجمالية 4.935 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 16.38% إلى 14.62%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أيه أف لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت عدد من شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعاقدها مع الرعاة المعتمدين، طبقًا لقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 515 لسنة 2021، وتعاقدت شركتي الدولية للصناعات الطبية-إيكمى والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات التعاقد مع شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية-فاكت، فيما تعاقدت شركة مرسليا للاستثمار العقاري التعاقد مع شركة إيليت للاستشارات المالية، وتعاقدت شركتي بي أي جي للتجارة والاستثمار والأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي مع شركة سوليد كابيتال للاستثمارات المالية.

في سياق منفصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، مطالبة شركة القاهرة للزيوت والصابون، لموافاتها بخطة الشركة لتصحيح أوضاعها موضحًا أسباب النتائج المالية والاجراءات المتخذة لتنفيذ تلك الخطة والتوقيتات التقديرية لتحقيق نتائج الخطة، الإجراءات والخطة الزمنية التي سوف تتخذها الشركة لسداد بند جارى المساهمين أو التعامل معه ماليًا مع تحديد أوجه الانفاق والاستخدام لهذا البند والذي شهد ارتفاعا من 37 مليون جنيه في 31/12/2019 إلى نحو 64 مليون جنيه في 31/12/2020 وليبلغ 78 مليون جنيه في 30/6/2021 وتأثير ذلك على إنتاجية الشركة ونتائج الأعمال المحققة.

كما طالبت بموافاتها بطرق تمويل عملية الإحلال والتجديد التي أفادت بها الشركة ضمن ايضاحاتها المتممة في ضوء تحقيق الشركة لخسائر لعاميين متتاليين وتحقيق حقوق ملكية سالبة كنتيجة لتجاوز الخسائر المرحلة لما قيمته 270 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30/6/2021 والخطة الزمنية لعملية الاحلال والتجديد وبداية الاستخدام وأثر ذلك على الإيرادات المحققة ونتائج أعمال الشركة، جاء ذلك في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها الإدارة البورصة المصرية عن مدى توافر شروط استمرار قيد أسهم الشركة بجداول قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية.