شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: تشغيل مزيد من محطات تموين السيارات بالغاز.. والمستهدف 1000 محطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطة تموين السيارات بالوقود بمنطقة المكس بالإسكندرية بعد تطويرها، وإضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى اليها تلبية لاحتياجات مستخدمى السيارات العاملة بالغاز.

وأوضح المهندس طارق الملا عقب الافتتاح، أن المحطة التى تتبع شركتى التعاون للبترول وكارجاس تأتى فى اطار برنامج الوزارة لتحقيق الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والذي يتم من خلاله تطوير محطات الوقود الحالية واتاحة تقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى من خلالها، تنفيذا للمبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم استخدام الغاز الطبيعى كوقود اقتصادى ونظيف، لافتا إلى أن تطوير المحطة التى تقع قبالة ميناء الأسكندرية يهدف كذلك لمواكبة التطوير والتوسع الحالى الذى يشهده الميناء وتقديم خدمات متميزة تلبى الاحتياجات الناتجة عن التطور المستمر بالميناء.

وأضاف الملا، أن التكليفات الرئاسية بزيادة اعداد المحطات المقدمة لخدمات الغاز الطبيعى للسيارات تهدف إلى تيسير هذه الخدمات على المواطنين، وضمان تحقيق اعلي استفادة ممكنة لمستخدمى هذا النوع من الوقود، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال برنامجها لإقامة محطات جديدة تقدم خدمات الغاز الطبيعى او تطوير محطات الوقود الحالية لتوفر تلك الخدمة للمواطن لتقديم خدمة متكاملة، وبما يمثل حلا عمليا لتحقيق انتشار سريع لمحطات وخدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات.

وأضاف الملا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح وتشغيل المزيد من المحطات الجديدة، استكمالا للبرنامج الحالى للوزارة للوصول بعدد المحطات المقدمة للخدمة إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية، مشيدا بجهود شركات قطاع البترول القائمة على تنفيذ تلك المنظومة بسرعة وكفاءة.

وقام الوزير بجولة داخل المحطة لمتابعة سير العمل فى تقديم الخدمات للجمهور، وشدد خلالها علي الاستمرار في التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والأمن الصناعي بأعلي درجات الالتزام، ووفقا للمعايير المعتمدة.

ثم استمع الملا إلى شرح من المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس الذى أوضح أنه تم تشغيل المحطة فى إطار خطة الانتشار السريع للخدمة من خلال إضافتها بمحطة شركة التعاون للبترول في إطار شراكة قائمة لزيادة اعداد المحطات، موضحا ان المحطة مؤهلة لتموين 850 سيارة يوميا بالغاز الطبيعى بواسطة نقطتى شحن وتموين وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة الى 12 ألف متر مكعب غاز يوميا، لافتا إلى أن كارجاس تعمل علي مضاعفة عدد محطاتها بالاسكندرية، حيث تستهدف تشغيل 11 محطة جديدة لخدمة مناطق المحافظة والتى تم تشغيل 4 محطات منها بالفعل وجارى الإعداد لتشغيل 7 محطات أخرى قبل نهاية العام الحالي.

واوضح المهندس ايمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول ان المحطة تم تطويرها بالكامل وتجديدها وتتكون من 6 خزانات بسعة 17500 لتر من الوقود السائل وتتيح تقديم خدمة تموين السيارات بالبنزين 80 و92 والسولار اضافة الي الغاز الطبيعى الذى تم ادخاله كخدمة جديدة الي المحطة من خلال شركة كارجاس، كما تقدم خدمة الزيوت التي تحمل العلامة التجارية لشركة التعاون للبترول.

حضر الافتتاح المهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية وقيادات شركتي كارجاس والتعاون للبترول.