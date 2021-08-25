شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتل المركز 36 بمؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول والان مع تفاصيل الخبر
كما احتل الجهاز المركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 81 نقطة في 2020 مقارنةً ب 69 نقطة في 2019، ويأتي هذا في إطار رؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والخدمات المقدمة به ليصبح من الأسواق الرائدة عالميًا، حيث يهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الالكترونية التي يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها.
ومن الجدير بالذكر أن التقييم يتم عن طريق عدة محاور رئيسية والتي من أهمها الهيكل التنظيمي لتقديم الخدمة والمعني بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعني بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.
وكان الجهاز قد أصدر تقرير النصف الأول لعام 2021 الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الالكترونية 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المنفذة 81 مليون مُعاملة إلكترونية، وبمقارنة نتائج التقرير ما بين النصف الأول لعام 2021 والنصف الأول لعام 2020 لُوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 175% بعدد المعاملات التي نفذت باستخدام المحافظ وبنسبة 300% بعدد عمليات التحويل من محفظة إلى أُخرى، وبنسبة 132% بعدد عمليات السحب، وبنسبة 109% بعدد عمليات الإيداع.