شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لدعم الوتد الصاعد دون أن يتمكن من كسره حتى الآن، لنستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للانخفاض نحو 1770.00 بشكل مباشر، بينما يمثل التماسك فوقه واختراق 1797.00 مفتاح بدء محاولات تعافي جديدة والتوجه نحو 1825.15 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1815.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي