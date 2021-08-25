شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً صاعداً طفيفاً بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 1.1780، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تدعم فرص تحقيق الأهداف السلبية التي تبدأ عند 1.1700 وتمتد إلى 1.1605.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1650 والمقاومة 1.1785

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط