شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحافظ على مكاسبه لليوم الرابع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع مقابل الدولار الأمريكي ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، مع انتظار المستثمرين المزيد من الأدلة حول اقتراب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

أضاف اليورو مقابل الدولار بأقل من 0.1% إلى 1.1759$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1753 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1727$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل تحسن شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأقل من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.80 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تتراجع مستويات الدولار الأمريكي فى الوقت الحالي ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ،مع انتظار المستثمرين المزيد من الأدلة حول اقتراب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، خاصة حديث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" هذا الأسبوع فى مؤتمر جاكسون هول حول التوقعات الاقتصادية.