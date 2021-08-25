شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأربعاء.. الطن بين 14200- 14600 جنيه في المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” أسعار الحديد والأسمنت وباقي خامات البناء وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم الأربعاء 25-8-2021 بحسب ما اكدته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وسجل حديد التسليح 14200- 14600جنيه للطن تسليم أرض المصنع، في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وتراوح سعر الطن للاسمنت البورتلاندي بين 880- 1100 جنيه تسليم أرض مصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوح سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك بين 700-800 جنيه للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للمستهلك.

واستقرت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.