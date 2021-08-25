شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى الجملة اليوم.. الطماطم بين 2.5-4.75 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 25-8-2021 استقرارا لمعظم الأصناف مع ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم والفاصوليا الخضراء، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

وسجلت الطماطم 2.5-4.75 جنيها للكيلو مقابل 2.5-4.5 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 10-22 مقابل 10-21 جنيها للكيلو، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيهات الكيلو.

وسجلت الكوسة ليتراوح سعر الكيلو بين 3- 6.5 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيهات للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.