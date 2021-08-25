الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بين 25-28 جنيها للمستهلك

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القاهرة - سامية سيد -  

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين  22-23 جنيها للكيلو من المزرعة وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو، والدواجن البلدى بنحو 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

 

 وسعر الدواجن الساسو 43 جنيها، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 18 جنيها في المزرعة.  

 

واستقرت أسعار البيض بين 36-37 جنيها في المزرعة، في حين تراوح سعر المستهلك 40- 42 جنيها للكرتونة،

وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها. 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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