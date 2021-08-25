شكرا لقرائتكم خبر عن "بحر العرب" تُوقع اتفاقية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن توقيع اتفاقية تعاون، بتاريخ أمس الثلاثاء، مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتقديم وتوفير حلول تقنية وأنظمة محاسبية لإصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المتطابقة لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية النافذه في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه تم توقيع هذه الاتفاقية بغرض تمكين المكلفين من الوفاء بالتزاماتهم النظامية .

بحسب البيان، وقع هذه الاتفاقية وكيل المحافظ مهند أحمد باسودان وكيل المحافظ للاستراتيجية والتطوير عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والرئيس التنفيذي هيثم محمد السحيباني عن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات.

وقالت بحر العرب أن سريان هذه الاتفاقية يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة سنة ميلادية واحده وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، علما بأنه لا يترتب على هذه الاتفاقية أي حقوق أو التزامات ماليةبين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 9.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2021، مقابل خسارة بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 3.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2020.