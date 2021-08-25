شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تطلق اليوم أضخم معسكر تدريبي رقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُطلق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أضخم معسكر تدريبي رقمي للمهارات.

وقالت الوزارة أن معسكرات مهارات المستقبل هي الأضخم من نوعها في المنطقة وتهدف بالتعاون مع شركاء التدريب لتطوير المعرفة التقنية والمهارات الاحترافية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لأكثر من 1500 متدرب، مما يؤهلهم للفرص الأكثر طلبًا في سوق العمل. تم تصميم المعسكرات التدريبية بمجموعة من الأنشطة ومنها الأنشطة العملية التي تساعد المتدرب على تطبيق ما تم تعلمه، وذلك يتيح له محاكاة الواقع في الحياة العملية. حيث أن المتدربين المجتازين للمعسكرات التدريبية ستتضاعف فرص حصولهم على الوظائف في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.