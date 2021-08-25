شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الذهب جراء ارتفاع سعر الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار وتحسن الشهية للمخاطرة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون كلمة يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع لاستقاء مؤشرات بشأن خطط تقليص المركزي الأمريكي للتحفيز.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1793.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1795.90 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ليؤثر سلبا على جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما تمسكت الأسهم الآسيوية بمكاسب حققتها في الآونة الأخيرة.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول "ارتفاع أسواق الأسهم، والحديث عن إقبال على المخاطرة يقلصان فعليا الحاجة للذهب كأداة تحوط".