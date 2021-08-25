شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار مع انتشار سلالة دلتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الدولار أدنى مستوى في أسبوع تقريبا خلال التداولات اليوم الأربعاء مقابل عملات مناظرة رئيسية في ظل انحسار المخاوف من أن السلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا ربما تخرج التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره.

وتحسنت الشهية للمخاطرة في الأسواق العالمية منذ أن منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها الكاملة على لقاح مضاد لكوفيد-19 تنتجه فايزر وبيونتيك في تحرك قد يسرع وتيرة التطعيمات في الولايات المتحدة.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية وأكبر خبير للأمراض المعدية بالبلاد أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ربما تسيطر على كوفيد-19 بحلول أوائل العام القادم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.07 بالمئة إلى 92.981، بعد أن نزل إلى 92.804 في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 17 أغسطس .