شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار النفط عالميًا جراء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نزلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لتلتقط أنفاسها بعد صعود قوي هذا الأسبوع بفعل خسارة ربع إنتاج المكسيك ودلائل تفيد أن الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، احتوت أحدث تفش لفيروس كورونا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 70.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 67.26 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين نحو ثمانية بالمئة خلال اليومين السابقين لتمحو معظم الخسائر التي مُنيت بها على مدار سبع جلسات.