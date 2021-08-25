شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب تفوز بمشروع طريق بالكونغو الديمقراطية بتكلفة 110ملايين يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب عن فوز الشركة بمشروع إنشاء طريق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بطول 150 كم، ويتضمن إنشاء ثلاثة كبارى بأطوال مختلفة لتقاطعات الطريق، وكذلك إنشاء 33 عملا صناعيا لصرف مياه الأمطار وحماية الطريق.

وأضاف رئيس المقاولون العرب أن الطريق يربط بين مقاطعتى كامويشا وكانجا وتبلغ تكلفته 110 ملايين يورو ،بتمويل من صندوق التنمية الأوروبى.

وكشف فاروق أن الشركة قد بدأت مؤخراً فى تنفيذ مشروع إنشاء وتأثيث مبنى وزارة الدفاع الوطنى الكونغوليةبالعاصمة كينشاسا، والذى فازت به من خلال مناقصة، ويتكون من5 طوابق.

وإختتم المهندس سيد فاروق بأن المقاولون العرب فى الكونغو الديمقراطية قد إكتسبت ثقة العملاء كنتيجة لجودة الأعمال التى تنفذها ،والإلتزام بمواعيد التسليم، لافتاً إلى أن الشركة تنتهى حالياً من تنفيذ طريق باتشامبا لوانجى وعدد من الطرق الداخلية بمدينة كينشاسا، وكذلك تطوير شبكة ومحطة المياه بمدينة أوفيرا.