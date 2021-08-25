شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبدأ أضخم مسح جيوفيزيائي للكشف عن ثروة معدنية تقدر بـ 5 تريليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت المملكة العربية السعودية أكبر عملية مسح جيوفيزيائي للكشف عن ثروة معدنية تقدر بنحو 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) بمنطقة الدرع العربي الذي يمثل ربع مساحة المملكة.

توفر مخزونات التعدين في المملكة فرصاً كبيرة، ستحددها عمليات المسح، وستضاعفها، بحسب ما قاله خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالسعودية لقناة العربية.

وستشمل الأعمال المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي والإشعاعي الجوي لكامل منطقة الدرع العربي، على المساحة 600 ألف كيلومتر مربع. وسيسهم المسح في الكشف عن المخزونات المعدنية والتي سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات تحقيقا لرؤية 2030.

وأطلقت السعودية أول طائرة للمسح الجيوفيزيائي في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض بهدف الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي، بحسب الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله الشمراني.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني إن هذه البيانات ستساهم في دعم الاستكشاف المعدني، مما سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات بالسعودية من خلال جذب الاستثمار في قطاع التعدين تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، حيث إن المملكة تُعد من أغنى دول العالم من حيث الموارد المعدنية.

وقال إن أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي تشتمل أعمالها على المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي والإشعاعي الجوي لكامل الدرع العربي بالمملكة العربية السعودية، وبين أن

وتستهدف الهيئة أيضًا من خلال هذه الأعمال الحصول على: بيانات المغناطيسية الأرضية والطيف الإشعاعي بدقة عالية، خرائط رقمية للمغناطيسية الأرضية والإشعاعية بالإضافة إلى التفسيرات الجيولوجية للخرائط المغناطيسية والإشعاعية التي تعكس أهم التراكيب الجيولوجية والسحنات الصخرية، ومن خلالها يتم تحديد وحصر أهم نطاقات بيئات التمعدن.

تُعد المملكة العربية السعودية من أغنى دول العالم من حيث الموارد المعدنية، التي تُقدر قيمتها وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بنحو 5 تريليون ريال.