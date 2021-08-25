شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة السعودية: إصدار 48 ترخيصا خلال يوليو باستثمارات 50 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن إصدار 48 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يوليو الماضي، تتصدرها المصانع العاملة في صنع المنتجات الغذائية ومصانع المعادن اللافلزية بسبعة تراخيص لكل منهما.

وأشار التقرير إلى أنه قد بدأ قرابة 78 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه بنسبة نمو سنوية بلغت قرابة 144% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن القطاع الصناعي في المملكة جذب استثمارات وصل حجمها إلى أكثر من 50 مليار ريال خلال شهر يوليو، وهو أعلى معدل يسجله حجم الاستثمار في القطاع الصناعي من حيث رأس المال المرخص للمصانع الجديدة خلال شهر، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب التقرير، تمكن القطاع من توفير قرابة 2,931 وظيفة، منها: 1.101 وظيفة للسعوديين و1.830 للوافدين.

وكانت هيئة تنمية الصادرات السعودية، كشفت مؤخرا، أن عدد الشركات المنضمة إلى برنامج "صنع في السعودية" وصل إلى أكثر من 900 شركة بمنتجات مسجلة تجاوزت ألفي منتج حتى الآن، وذلك منذ إطلاق البرنامج في شهر مارس الماضي.

وأوضحت الهيئة، أن هناك 16 قطاعا مختلفا تشكل أولوية لبرنامج "صنع في السعودية" مثل الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، والإلكترونيات، والتعبئة والتغليف وغيرها، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة قطاعات أخرى قريبا.