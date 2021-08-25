شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ هيئة الاتصالات السعودية يتوقع زيادة معدل النمو السنوي لسوق الخدمات السحابية 20% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية محمد بن سعود التميمي، زيادة معدل النمو السنوي لسوق الخدمات السحابية بالمملكة بنسبة 20%، حيث يستهدف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات رفع نسبة الإنفاق على الخدمات السحابية إلى 30% من إجمالي الإنفاق على القطاع بحلول عام 2030.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة سيشهد خلال السنوات الخمس القادمة نمو أسواق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 10% ليتجاوز حجمه 27 مليار دولار بحلول عام 2025، لافتا النظر إلى نمو في المعدل السنوي المركب لحجم سوق إنترنت الأشياء في المملكة بنسبة 26٪ من الآن وحتى 2025، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى تبوء المملكة مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية الرقمية؛ حيث تصدرت مجموعة دول العشرين في النمو الرقمي، وثاني دول المجموعة في تخصيص الطيف الترددي، والتاسعة عالمياً في محو الأمية بالمهارات الرقمية، وتعد من أسرع أسواق الخدمات السحابية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف التميمي على هامش افتتاح الهيئة للمنتدى اليوم أمس بالرياض، أن المملكة لديها بنية تحتية رقمية، تغطي أكثر من 90% بإنترنت الأشياء، وهي الأولى على مستوى الشرق الأوسط بهذه التغطية، والتي تلبي تعطش القطاع الخاص، إلى تطوير خدمات رقمية، ضمن التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن هدف المنتدى عرض الفرص الاستثمارية في قطاعات تقنية المعلومات، وتوضيح التوجهات الاستراتيجية، على مستوى القطاع ككل، وبما يصب في مصلحة المستثمرين من داخل وخارج المملكة.

وعقد المنتدى بمشاركة وحضور، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي ووكيل العمليات الاستثمارية في وزارة الاستثمار المهندس صالح خبتي، وقيادات قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بالمملكة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الدوليين والمحليين.

واشتمل منتدى التقنية الرقمية على 5 جلسات نقاش سلّطت الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، واستعرض دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاستثمار في تمكين الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وتمكين التقنية في مجالات البنية التحتية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبيانات.

كما تطرق المشاركون إلى التوجهات الجديدة في التقنية وقصص النجاح والبيئة الاستثمارية الجاذبة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، دعت منذ أيام العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة "الترخيص المخفف لاستخدام الطيف الترددي"، حيث تسعى إلى توفير أكثر من 13 جيجاهرتز من الترددات والبدء بترخيص استخدامها.