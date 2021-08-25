شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: 8 شركات تنفذ مشروع التحول الرقمى ERP والان مع تفاصيل الخبر
وكشف وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"الخليج 365" إنه يتم تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمى وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، حيث تم الانتهاء من تجهيز نموذج التطبيق لنظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) فى شركتى المحاريث والهندسة وصناعة اليايات.
أضاف الرشيد، إنه جار تنفيذ المشروع فى 6 شركات أخرى من شركات القابضة، حيث من المتوقع الانتهاء منه قريبا وفق خطة الوزارة، لافتا أن مشروع التحول الرقمى يشمل 63 شركة ما بين قابضة وتابعة فى 13 قطاعا مختلفا، ما يجعله يعد أضخم مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر والشرق الأوسط.. ويتضمن 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.