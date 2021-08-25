شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يرتكز دون الحاجز-تحليل - 25-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على مساره التصحيحي الهابط بثباته المتكرر دون الحاجز المستقر عند 151.25 ليؤكد ذلك تأجيله للمحاولات الصاعدة لحين تحقيقه لاختبار دعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 148.70 تقريبا.

أما في حال تجاوز السعر للحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية المؤقتة لنتوقع تشكيله بذلك لاندفاع صاعد قوي قد يستهدف من خلاله مستوى 152.10 و 153.85 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.00 و 148.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز