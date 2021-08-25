شكرا لقرائتكم خبر عن سعر القهوة يؤكد الايجابية– تحليل – 25-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر القهوة بتداولاته الأخيرة بتقديم إغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم المتمثل بمستوى 176.40 لنلاحظ بدء تشكيله لتداولات صاعدة وتسجيله لبعض الأهداف الإيجابية بوصوله نحو 186.30.

كذلك بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه فوق مستوى 50, سيزيد من فرص تشكيل السعر لموجات صاعدة قوية ليمكنه ذلك من تجاوز مستوى 188.20 بهدف الوصول نحو المحطة الإيجابية التالية والمتمثلة بمستوى 193.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 182.60 و 188.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد