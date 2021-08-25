شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول بإيجابية – تحليل - 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية مؤقتة يوم أمس لكنه يعود للارتفاع الآن ويحاول الثبات فوق المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 111.00 بشكل رئيسي.

الثبات فوق 109.20 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.30 والمقاومة 110.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد