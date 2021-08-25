شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ التاسع من آب/أغسطس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لتطورات فيروس كورونا واللقاحات للفيروس التاجي.

في تمام الساعة 06:43 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.51% لتتداول عند 23.76$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 23.88$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 23.90$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 92.98 مقارنة بالافتتاحية عند 92.91.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.9% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.5% خلال تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الخميس للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً 6.6% خلال الربع الثاني، وذلك بالتزامن من انطلاق فعليات الندوة الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيني والتي تقعد في جاكسون هول بولاية وايومنج ويحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم.

على الصعيد الأخر، تابعنا مطلع الأسبوع منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية في خطورة اعتبرها المراقبون أنها قد تسرع من عمليات التلقيح ضد الفيروس التاجي في أمريكا، ما حفز شهية المخاطرة ودعم ارتفاع أسعار الفضة في أولى جلسات الأسبوع لنشهد توالي ارتدادها من الأدنى لها في أسبوعين قبل أن تدخل اليوم في عمليات تصحيحية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:56 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 212.36 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,439,843 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 4.62 مليار جرعة.