شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 17 من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1743 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1754، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1733، بينما حقق الأعلى له عند 1.1758.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 100.2 مقابل 100.8 في تموز/يوليو الماضي، بخلاف ذلك، تترقب الأسواق غداً الخميس للكشف أيضا من قبل ألمانيا عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 0.5 مقابل 0.3 في آب/أغسطس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.9% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.5% خلال تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الخميس للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً 6.6% خلال الربع الثاني، وذلك بالتزامن من انطلاق فعليات الندوة الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيني والتي تقعد في جاكسون هول بولاية وايومنج ويحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم.