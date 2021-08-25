الاقتصاد

تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد -  

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 25-8-2021 استقرارا وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

 

وسجلت أسعار اللحوم  الكندوز البلدى  بين  140-160جنيها للكيلو،  كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو،وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها.

 

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.  

 

وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

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