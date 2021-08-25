شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يزيد من فرص الهبوط- تحليل - 25-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج باستقراره المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 129.00 عن استسلامه حتى هذه اللحظة لسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا, يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليعزز ذلك سيطرة المسار الهابط وليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية المستقرة عند 127.60 وصولا للدعم التالي المتمركز قرب 126.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.00 و 127.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة