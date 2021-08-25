شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتمسك بالمحاولات السلبية– تحليل - 25-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضعف تداولات سعر البلاتين الأخيرة, إلا أن استقراره السلبي المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 1035.00 يدعم توقعنا الهابط وليزيد ذلك من فرص تجديده للضغط على الدعم المتمركز عند 949.00.

نلاحظ من الرسم المرفق تشكيل السعر مؤخرا لقناة فرعية هابطة ليعزز ذلك الاستمرارية السلبية المقترحة سابقا, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الهدف الرئيسي الأول المقترح سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1035.00 و 975.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط