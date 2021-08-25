شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحتاج لعزم سلبي– تحليل- 25-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس باستقراره السلبي المتكرر دون المقاومة الممتدة نحو 4.2900 ليؤكد ذلك استعداده لتشكيل تداولات سلبية قوية خلال الفترة القريبة والمتوسطة, نذكر بأهمية تجميع السعر للعزم السلبي ليتماشى ذلك مع تمركز المتوسط المتحرك 55 قرب المقاومة ليمكنه ذلك من الوصول نحو الأهداف السلبية المستقرة قرب 4.0350 و 3.8800 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2900 و 4.1000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة