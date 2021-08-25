شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول التعافي – تحليل - 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات اليوم بإيجابية ليتحرك فوق مستوى 0.9135، لكنه يواجه مقاومة جيدة يشكّلها المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص استئناف الميل الهابط المتوقع للفترة القادمة، يعززه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بانتظار التوجه نحو 0.9060 بشكل رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9150 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق ارتفاعات إضافية تستهدف مستوى 0.9200 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9080 والمقاومة 0.9180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط