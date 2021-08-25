شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبني قاعدة دعم – تحليل - 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق مستوى 0.7225، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 0.7320 كهدف رئيسي تالي.

التحرّك فوق المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.7225 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد