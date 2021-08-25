شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يلامس الهدف الممتد – تحليل - 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من تحقيق هدفنا الإيجابي الممتد عند 71.20 ويرتد هبوطاً بشكل ملحوظ من هناك، مما يقود السعر لتحقيق انخفاض متوقع خلال الجلسات القادمة، ونتوقع استهداف مستوى 69.60 كمحطة أولى، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 67.70 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 71.20 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 71.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط