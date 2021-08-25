شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبدأ بسلبية – تحليل - 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بإيجابية ملحوظة يوم أمس وهاجم مستوى 23.75، لكنه يبدأ اليوم بميل هابط ليستقر دون هذا المستوى من جديد، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 22.90 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 23.75 والثبات فوقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مستوى 24.30 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط