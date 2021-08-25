شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرسم نموذج سلبي – تحليل - 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بسلبية ليضغط على مستوى 1797.00 ويتداول دونه، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يشكّل نموذج وتد صاعد قد يضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، مما يتطلب مراقبة تصرف السعر بالنسبة لمستوى 1791.00، حيث إن كسره سيدفع السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1770.00.

من هنا، فإننا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1791.00، مع الإشارة إلى أن التماسك فوقه سيقود السعر لاستئناف الموجة الصاعدة التي يتواجد هدفها التالي عند 1825.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1815.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي