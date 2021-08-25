شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستمر بتحقيق الأهداف السلبية – تحليل - 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي الانخفاض ليحقق هدفنا الممتد عند 1.2600، ونلاحظ أن السعر ارتكز على دعم القناة الصاعدة ويبدأ بتقديم إشارات إيجابية الآن، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، فإن السعر في طريقه لبدء موجة صاعدة على المدى اللحظي، تبدأ أهدافها عند 1.2775 وتمتد إلى 1.2900.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2585 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2560 والمقاومة 1.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد