شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العقود الآجلة لأسعار الذهب لما دون حاجز 1,800$ للأونصة مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الخامس من آب/أغسطس وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لتطورات فيروس كورونا واللقاحات للفيروس التاجي.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.49% لتتداول عند 1,796.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1805.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,808.50$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 93.01 مقارنة بالافتتاحية عند 92.91.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.9% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.5% خلال تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الخميس للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً 6.6% خلال الربع الثاني، وذلك بالتزامن من انطلاق فعليات الندوة الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيني والتي تقعد في جاكسون هول بولاية وايومنج ويحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم.

على الصعيد الأخر، تابعنا مطلع هذا الأسبوع منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية في خطورة اعتبرها المراقبون أنها قد تسرع من عمليات التلقيح ضد الفيروس التاجي في أمريكا، ما عزز من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وساهم في تحقيق مؤشرات الأسهم الأمريكية وتحديداً مؤشر ناسداك وستاندرد أند بورز 500 لمستويات قياسية جديدة بالأمس.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:56 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 212.36 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,439,843 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 4.62 مليار جرعة.