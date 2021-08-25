شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع مؤشرات الأسهم اليابانية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد النيوزيلندي.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 0.5% خلال حزيران/يونيو، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أعمال البناء والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 2.4% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 2.8%.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز 402 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض 245 مليون دولار نيوزيلندي في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لفائض 100 مليون دولار نيوزيلندي، بينما أظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى 1.1 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 0.28 مليار دولار نيوزيلندي، وجاء ذلك مع تراجع قراءة الصادرات وارتفاع قراءة الواردات.

على الصعيد الأخر، تابعنا مطلع هذا الأسبوع منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية في خطورة اعتبرها المراقبون أنها قد تسرع من عمليات التلقيح ضد الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، الأمر الذي عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين وساهم في تحقيق مؤشرات الأسهم الأمريكية وتحديداً مؤشر ناسداك وستاندرد أن بورز 500 لمستويات قياسية جديدة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:56 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 212.36 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,439,843 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 4.62 مليار جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.02% ليخسر 0.33 نقطة ويصل إلى المستوى 1,933.87، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.16% ليخسر هو الأخر 45.66 نقطة ويصل إلى المستوى 27,686.44.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.11% ليخسر 5.59 نقطة ويصل إلى المستوى 4,882.80، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.34% ليربح 12.02 نقطة ويصل إلى المستوى 3,526.49.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.29% ليخسر 75.71 نقطة ويصل إلى المستوى 25,652.21، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.20% ليخسر هو الأخر 6.29 نقطة ويصل إلى المستوى 3,132.01.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.40% ليربح 52.80 نقطة ويصل إلى المستوى 13,124.66، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليربح هو الأخر 15.22 نقطة ويصل إلى المستوى 7,518.20.