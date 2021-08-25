شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزان التجاري النيوزيلندي بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت عجز بما قيمته 402 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض بما قيمته 245 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض بما قيمته 245 مليون دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 100 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى ما قيمته 1.1 مليار دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 0.28 مليار دولار نيوزيلندي في حزيران/يونيو، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات انخفاضاً إلى ما قيمته 5.75 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.96 مليار دولار نيوزيلندي في حزيران/يونيو، بينما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى ما قيمته 6.16 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.71 مليار دولار نيوزيلندي.