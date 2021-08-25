شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الأهداف السلبية – تحليل - 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من تحقيق الأهداف السلبية المنتظرة وتجاوز مستوى 1.2670 ليستقر دونه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع، في طريقيه لاختبار حاجز 1.2600 كمحطة تالية.

لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة بثبات السعر دون 1.2720، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2600 سيسبب امتداداً في الموجة الهابطة على المدى القصير والمتوسط ويخرج السعر من القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2570 والمقاومة 1.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط