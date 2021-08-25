شكرا لقرائتكم خبر عن كيا K8 تصل إلى السوق السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الجبر التجارية وكيل سيارات كيا في المملكة عن وصول سيارة كيا K8 إلى السوق السعودي، كأول سيارة بعد الانطلاقة الجديدة لعلامة كيا، والتي تعبّر عن غايتها وطموحاتها المستقبلية الجديدة.

ويُستخدم اسم K8 للمرة الأولى في كيا، كما أنها أول سيارة تعتمد الهوية التصميمية الجديدة وتستخدم شعار كيا العصري الجديد. التي تم إطلاقها في السوق السعودي يوم 24 أغسطس الجاري، وستُباع هذه السيارة بشكل أساسي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على السوق السعودي.

ومع التركيز على الجودة العصرية الفاخرة والأداء الديناميكي، تشكل سيارة K8 خطوة هامة في عالم سيارات الصالون الرياضية، لتواصل رحلة كيا نحو المزيد من الامتياز في هذه الفئة من السيارات. وبهذه المناسبة تحدث السيد وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية وكيل سيارات كيا في المملكة قائلاً: «تُعتبر K8 من أبرز سياراتنا الصالون في السوق السعودي، إلى جانب تعبيرها عن توجهات كيا نحو علامتها التجارية الجديدة، لذلك نحتفل مع إطلاقها بمناسبة شديدة الأهمية بالنسبة لنا. إنها أول سيارة تحمل هوية كيا التصميمية وشعارها الجديدين، ولكن ذلك ليس كل شيء بالطبع نظرًا لما تستطيع هذه السيارة القيام به، فكل جانب من سيارة K8 مصمّم لتثير الإعجاب، من تصميمها المبهر إلى ما تقدّمه من تكنولوجيا متطوّرة وأداء مبهر». تم تصميم سيارة K8 بما يلائم المستقبل، معتمدة اسماً جديداً كلياً، إلى جانب كونها أول سيارة يتم إطلاقها بعد إطلاق العلامة التجارية الجديدة لكيا مؤخراً.

وتتميز مقدّمة السيارة بشبك «أنف النمر» المعروف بدون إطار، ليمنح سيارة K8 إحساساً بالحضور والسطوة، ويتداخل الشبك غير المؤطر، المدمج في المصد الأمامي لإضفاء مظهر أنيق ومتسع، مع شبكة بتصميم ألماسي تعكس حركة الضوء، وتتضمن الأضواء الأمامية غمازاتٍ بمظهر يشبه السحب النجمية.