شكرا لقرائتكم خبر عن 747 مليون ريال لمستفيدي «سكني» في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع صندوق التنمية العقارية، أمس، 747 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أغسطس من العام الحالي. وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم هذا الشهر خصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، لافتا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي «سكني» منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى يوليو الجاري، تجاوز 30,3 مليار ريال. وأكد بن ماضي أن الصندوق مستمر في دعم القروض العقارية ضمن برنامج «سكني» بشكل شهري وفي موعده المحدد يوم (24) من كل شهر ميلادي، بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030 - بهدف رفع نسب تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% نهاية 2030.

وأشار إلى أن إجمالي العقود التمويلية التي تم توقيعها بلغ أكثر من 520 ألف عقد تمويلي «للقرض العقاري المدعوم» منذ يونيو 2017 وحتى النصف الأول من 2021.

يذكر أن برنامج القرض العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية يمكن مستفيدي برنامج «سكني» من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، وذلك من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.