شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال المسح الجيوفيزيائي في «الدرع العربي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. خالد المديفر، أمس الثلاثاء، في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، أولى طائرات المسح الجيوفيزيائي، معلنا بذلك بدء أعمال المسح الجيوفيزيائي في منطقة الدرع العربي، وذلك نيابة عن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، بندر الخريف.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية م. عبدالله الشمراني، أنه تم إطلاق أول طائرة للمسح الجيوفيزيائي في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض بهدف الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي، والذي يغطي مساحة تصل إلى ٦٠٠ ألف كم2 من مساحة المملكة، فيما تهدف أيضا إلى الكشف عن المخزونات المعدنية التي تزخر بها السعودية.

وأضاف أن هذه البيانات سوف تسهم في دعم الاستكشاف المعدني، مما يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة من خلال جذب الاستثمار في قطاع التعدين، تحقيقا لأهداف رؤية 2030، خاصة أن المملكة تعد من أغنى دول العالم في الموارد المعدنية، التي تقدر قيمتها وفقا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بنحو 5 تريليونات ريال.

وأوضح أن الثروة المعدنية ستكون ثروة اقتصادية ثالثة بعد البترول والبتروكيماويات، مشيرا إلى أن أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي تشتمل على المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي والإشعاعي الجوي لكامل الدرع العربي.

وبين أن الهيئة تستهدف أيضا من خلال هذه الأعمال الحصول على بيانات المغناطيسية الأرضية والطيف الإشعاعي بدقة عالية، وخرائط رقمية للمغناطيسية الأرضية والإشعاعية، بالإضافة إلى التفسيرات الجيولوجية للخرائط المغناطيسية والإشعاعية التي تعكس أهم التراكيب الجيولوجية والسحنات الصخرية، ومن خلالها يتم تحديد وحصر أهم نطاقات بيئات التمعدن، كما سوف تتم أيضا أرشفة وإدراج هذه المخرجات والتفسيرات والتقارير الفنية بقاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض NGD، لتوفير بيانات علوم الأرض للمستفيدين في مجالات متعددة، من أهمها مجالات الاستثمار التعديني ومجالات البحث العلمي.