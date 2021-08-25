شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مليار دولار حجم سوق تقنية المعلومات بالمملكة في 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد التميمي عن أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة سيشهد خلال السنوات الخمس المقبلة نموا في أسواق تقنية المعلومات والتقنية الناشئة بمعدل سنوي مركب، يبلغ نحو 10 % ليتجاوز حجمه 27 مليار دولار بحلول 2025، لافتا إلى أن النمو في المعدل السنوي المركب لحجم سوق إنترنت الأشياء في المملكة بنسبة 26 % من الآن وحتى 2025.

جاء ذلك خلال افتتاح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس في الرياض، منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى الذي ينعقد بعنوان «فرص استثمارية واعدة لمستقبل رقمي»، بحضور ومشاركة محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد التميمي ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م.هيثم العوهلي ووكيل العمليات الاستثمارية في وزارة الاستثمار م. صالح خبتي، وقيادات قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بالمملكة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الدوليين والمحليين في المملكة.

وتقدم الدكتور التميمي في كلمته الافتتاحية خلال المنتدى بالشكر للقيادة الحكيمة -أيدها الله- على دعمها غير المحدود لقطاع تقنية المعلومات في المملكة، ولوزير الاتصالات على تمكينه المستمر للقطاع والعاملين فيه، الأمر الذي أسهم في بلوغ المملكة مراتب متقدمة في المؤشرات الرقمية الدولية، وفي أن تصبح الأولى في التقدم التقني ضمن دول مجموعة العشرين.

وتوقع التميمي زيادة معدل النمو السنوي لسوق الخدمات السحابية في المملكة بنسبة 20%، إذ يستهدف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات رفع نسبة الإنفاق على الخدمات السحابية إلى 30% من إجمالي الإنفاق على القطاع بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن المملكة تتبوأ مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية الرقمية؛ إذ تصدرت مجموعة دول العشرين في النمو الرقمي، وثاني دول المجموعة في تخصيص الطيف الترددي، والتاسعة عالمياً في محو الأمية بالمهارات الرقمية، وتعد من أسرع أسواق الخدمات السحابية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واشتمل منتدى التقنية الرقمية على 5 جلسات نقاش سلّطت الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، واستعرض دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاستثمار في تمكين الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وتمكين التقنية في مجالات البنية التحتية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبيانات، كما تطرق المشاركون إلى التوجهات الجديدة في التقنية وقصص النجاح والبيئة الاستثمارية الجاذبة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.