شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لإضافة جهاز جديد "بوتاجاز أو سخان" للعمل بالغاز.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة الرغبة في إضافة جهاز جديد "بوتاجاز أو سخان أو غيره" للعمل بالغاز الطبيعى داخل المنزل وكانت تلك الإجراءات كالتالى..

١ يتوجه العميل إلى مقر شركة الغاز التابع لها من خلال مكاتب خدمة العملاء التابعة للمنطقة الخاصة به.

٢- تقوم شركة الغاز بعمل مقايسة لتحديد قيمة الأعمال المطلوبة.

٣- يتوجه العميل إلى مكتب خدمة العملاء لسداد مبلغ مقابل تحويل كل جهاز وأخذ إيصال بسداد هذا المبلغ.

٤- يقوم العميل بتقديم هذا الإيصال إلى الشركة وسداد قيمة المقايسة حتى يتم التنفيذ.

وتستهدف خطة توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة للوحدات العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

يذكر أن ما تحقق من معدلات متميزة في التوصيل أدى إلى رفع عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى علي مستوي الجمهورية إلى 32ر12 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر يونيو 2021 وهو ما يوفر سنوياً حوالي 222 مليون أسطوانة بوتاجاز وما يقابلها من تكلفة الدعم الموجهة لهذه الاسطوانات.