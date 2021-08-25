شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: مصانع الدلتا للصلب تدشن مشروع التحول الرقمى ERP الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور وائل يوسف، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ"الخليج 365"، إن مصانع الدلتا للصلب ستدشن مشروع التحول الرقمى الجديد الشهر المقبل، لافتا إنه يتم تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمى وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، حيث تم الانتهاء من تجهيز نموذج التطبيق لنظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) فى مصانع الصلب وقبلها فى شركة العامة للخزف والصينى "شينى"، المدرجة فى البورصة المصرية، والتى تحولت مؤخرا من قانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته قانون 185 لسنة 2020 إلى قانون الشركات 159 لسنة 1981، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية مؤخرا.

أوضح وائل يوسف، أن مصانع الدلتا للصلب شهدت تطويرا كبيرا لرفع طاقتها الانتاجية لـ250 ألف طن سنويا، بجانب استمرار عمليات التطوير والتحديث لرفع الطاقة ل500 الف طن سنويا وزيادة طاقة المسابك لـ10 ألاف طن وفق خطة الوزارة.

وأضاف أن العمل فى شركة الخزف والصينى أصبح "لايف" فى كل القطاعات، لافتا أن شركة شيني تأتي ضمن شركات المرحلة الأولى المطبق بها مشروع ERP الذي تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام فى نحو 63 شركة ما بين تابعة وقابضة، باستخدام أفضل الممارسات العالمية.