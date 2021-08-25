شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على كسر سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات متتالية، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.71% بما يعادل 78.04 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500، طيلة ثبات مستوى الدعم 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,000 ومستوى المقاومة 11,300.