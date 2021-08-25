شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 7329 نقطة، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 7350 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، ويجب على المؤشر تجاوز المستوى الاخير ليواصل ارتفاعه في الاجل القصير لمستوى المقاومة التالي عند 7600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,307 بينما مستوى المقاومة هو 7,342 نقطة