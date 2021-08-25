شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 11166 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، ملامسا بذلك خط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يجب عليه تجاوزه ليواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 11400 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,115 بينما مستوى المقاومة هو 11,192 نقطة